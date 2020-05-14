Я публично критикую ее политические взгляды, – Витренко открыто рассказал об отношениях с мамой

Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у него совершенно разные политические взгляды с мамой Натальей Витренко. А публичные высказывания создают много сложностей в их карьерах.

В интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале он пояснил: "Родителей не выбирают. Мать – она ​​у меня единственная, я ее люблю, независимо от ее политических взглядов".

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"Я прямо критикую ее политические взгляды, причем публично. Это очень плохо для нее, много сложностей в ее политической деятельности создает. Так же ее политическая деятельность создает очень много сложностей для меня. Для моей профессиональной деятельности, для восприятия людей. Когда мы обращаемся к обществу, давайте вместе давить на власть в вопросе того же "Газпрома", в вопросах с Россией, то мне сразу вспоминают маму с ее просоветскими взглядами", – отметил Витренко.

По его словам, Наталья Витренко верит, что Советский Союз – лучшее, что могло быть с Украиной. А он выступает за демократию и убеждает, что успешные люди живут богаче в капиталистических странах, а не коммунистических или социалистических.

Смотрите полное видео интервью 24 каналу с Юрием Витренко:

Что известно о Наталье Витренко?

Это украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины. Она известна своей просоветской позицией и выступает за вхождение Украины в союз с Россией и Беларусью.



Партия, которую возглавляет Витренко, имеет целью построить "бесклассовое общество с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей".

В то же время он считает ее честным человеком и не связывает с коррупцией или большими доходами.

"Она очень бедный человек. По моим стандартам, честно говоря. У меня стандарты жизни совсем другие. Она очень просто в жизни себя ведет. Отказывается принимать у меня деньги, даже когда говорю: давай, я сделаю ремонт", – добавил директор "Нафтогаза ".