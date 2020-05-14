Я публічно критикую її політичні погляди, – Вітренко відверто розповів про стосунки з мамою

Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в нього абсолютно різні політичні погляди з мамою Наталією Вітренко. А публічні висловлювання створюють багато складнощів в їхніх кар'єрах.

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі він пояснив: "Батьків не обирають. Мати – вона в мене єдина, я її люблю, незалежно від її політичних поглядів".

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"Я прямо критикую її політичні погляди, причому публічно. Це дуже погано для неї, багато складнощів в її політичній діяльності створює. Так само її політична діяльність створює дуже багато складнощів для мене. Для моєї професійної діяльності, для сприйняття людей. Коли ми звертаємося до суспільства, що давайте разом тиснути на владу в питання того ж "Газпрому", у питаннях з Росією, то мені відразу згадують маму, з її прорадянськими поглядами", – зазначив Вітренко.

За його словами, Наталія Вітренко вірить, що Радянський Союз – найкраще, що могло бути з Україною. А він виступає за демократію та переконує, що успішніші люди живуть багатше в капіталістичних країнах, а не комуністичних або соціалістичних.

Що відомо про Наталію Вітренко? Це українська політична діячка, лідерка Прогресивної соціалістичної партії України. Вона відома своєю прорадянською позицією та виступає за входження України до союзу з Росією і Білоруссю.



Партія, яку очолює Вітренко, має на меті побудувати "безкласове суспільство з організацією виробництва на основі вільної та рівної асоціації виробників".

Водночас він вважає її чесною людина і не пов'язує з корупцією чи великими статками.

"Вона дуже бідна людина. За моїми стандартами, чесно кажучи. У мене стандарти життя зовсім інші. Вона дуже просто в житті себе веде. Відмовляється брати в мене гроші, навіть коли кажу: давай, я зроблю ремонт", – додав директор "Нафтогазу".