В эфире 24 канала активистка Дана Юрович поделилась деталями пребывания украинских беженцев в Польше. По ее словам, по определенным причинам в приеме польского государства даже возвращаются слезы на глазах.

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Наш народ не заслуживает бежать со своей земли, – активистка

Как рассказала активистка, для того чтобы попасть в Польшу украинским беженцам стоит выстоять длинную очередь на границе. В последний раз она там ждала наземным транспортом более 7 часов для того, чтобы вживую посмотреть, как работает гуманитарная помощь.

Я занимаюсь гуманитарными грузами. Мне было интересно посмотреть, как оно изнутри. В одном таком лагере расплакалась по двум причинам,

– отметила Юрович.

Она объяснила, что к ней зашла психолог, которая спросила, все ли с ней хорошо и не потеряла ли она кого-то на войне. Активистка сразу заплакала.

"Первая причина (внезапных слез – 24 канал) в том, что мне очень жаль. Наш народ не заслуживает бежать со своей земли. С другой стороны, я расплакалась, потому что мне очень приятно, как нас там принимают", – отметила активистка.

Также Юрович добавила, что в этих лагерях очень качественная продукция, в частности, детское питание и подгузники и даже игрушки. "Чистые игрушки, достойная еда. Действительно очень классно принимают. Мне от этого очень приятно", – подчеркнула она.