В ефірі 24 каналу активістка Дана Юрович поділилась деталями перебування українських біженців у Польщі. За її словами, через певні причини у прийманні польської держави навіть навертаються сльози на очах.

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Наш народ не заслуговує бігти зі своєї землі, – активістка

Як розповіла активістка, для того, щоб потрапити у Польщу українським біженцям варто вистояти довжелезну чергу на кордоні. Востаннє вона там чекала наземним транспортом понад 7 годин для того, щоб наживо поглянути, як працює гуманітарна допомога.

Я займаюсь гуманітарними вантажами. Мені було цікаво подивитись, як воно зсередини. В одному такому таборі розплакалась з двох причин,

– зазначила Юрович.

Вона пояснила, що до неї зайшла психологиня, яка запитала, чи все з нею гаразд та чи раптом не втратила вона когось на війні. Активістка ж одразу заплакала.

"Перша причина (раптових сліз – 24 канал) у тому, що мені дуже шкода. Наш народ не заслуговує бігти зі своєї землі. З іншого боку я розплакалась, тому що мені дуже приємно, як нас там приймають", – відзначила активістка.

Також Юрович додала, що у цих таборах дуже якісна продукція, зокрема дитяче харчування й підгузки та навіть іграшки. "Чисті іграшки, достойна їжа. Дійсно дуже класно приймають. Мені з цього сильно приємно", – наголосила вона.