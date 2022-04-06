Он попросил обратить внимание на то, как военные России относятся к своим еще раненым или погибшим собратьям.

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Они не забрали трупы и раненых. Они их не хоронили. Они – бежали, снимая с них обувь, часы, все, что на них было. Это их братья и сестры, как они говорят. С которыми еще вчера они воевали против нас. А сегодня забирают все, что у них было,

– сказал Зеленский.

Он рассказал, что раненые российские военные, которые оставались на дорогах, получали помощь от украинских врачей в наших больницах. Он вспомнил, что во время визита в одну из больниц, в которую прибыл для того, чтобы наградить наших защитников, был и российский десантник в реанимации. Там украинские врачи боролись за его жизнь.

Это показывает отношение России к чему-либо человеческому в целом. Они пришли к нам уничтожить, как нацисты, и так же относятся к своим людям, которых здесь оставили гнить в земле,

– добавил Зеленский.