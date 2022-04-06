Він попросив звернути увагу на те, як військові Росії відносяться до своїх ще побратимів, які поранені або загинули.

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Вони не забрали трупи і поранених. Вони їх не ховали. Вони – бігли, знімаючи з них взуття, годинники, все, що на них було. Це ж їхні брати і сестри, як вони кажуть. З якими ще вчора вони воювали проти нас. А сьогодні забирають усе, що в них було,

– сказав Зеленський.

Він розповів, що ті поранені російські військові, які залишались на дорогах, отримували допомогу від українських лікарів у наших лікарнях. Він пригадав, що під час візиту до однієї з лікарень, в яку прибув для того, аби нагородити наших захисників, був і російський десантник у реанімації. Там українські лікарі боролись за його життя.

Це показує відношення Росії до будь-чого людського в цілому. Вони прийшли до нас знищити, як нацисти, і так само вони ставляться до своїх людей, яких тут залишили гнити в землі,

– додав Зеленський.

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