Про це розповів сержант військ спеціального призначення, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг росіян, які захотіли воювати за Україну у складі іноземного легіону.

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Нас відправили на навчання, але як виявилося, ми опинилися на території України і нас обманом втягнули у війну. Просуваючись в колоні, ми бачили усі звірства путінського режиму, які виконувались руками російських солдатів,

– розповів колишній російський військовий.

Вступ в легіон

За його словами, російські солдати займались мародерством, вони хотіли вивести багато речей, як трофей з собою. Він зазачив, що також бачив вбивства мирних жителів, руйнування дитячих будинків, лікарень, пологових будинків, в яких переховувались мирні українці.

"Також бачив, як російська армія використовували мирних людей, як живі щити. Тоді я вирішив для себе не вступати в бій зі Збройними Силами України і здатися в полон", – сказав військовий.

В полоні він дізнався про існування легіону "Свобода Росії" і вирішив вступити в нього. За його словами, легіон створений для боротьби з путінським режимом.

Як росіяни служать на боці України

Пройшовши спеціальну перевірку, мене туди прийняли. Спочатку до нас приглядалися, перевіряли, давали завдання без зброї, але коли довіра виросла, завдання стали складнішими і зі зброєю,

– пояснив сержант.

Він додав, що знання, які отримав за роки служби в російській армії, передав ЗСУ. Вся ця інформація підтвердилась в реальних боях з перемогою окупантських груп. Після цього прийняли рішення про збільшення легіону.

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