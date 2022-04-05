Про це розповів один із таких російських військових, повідомляє 24 канал, посилаючись на брифінг росіян, які захотіли воювати за Україну у складі іноземного легіону. За його словами, він зрозумів ще на початку, що чинить вторгнення.

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Російський військовий: Наш підрозділ знищили

Як зазначив військовослужбовець із Росії, його, як і багатьох інших, відправили на територію України для виконання так званої "воєнної спецоперації", як їм казало командування.

У перші ж дні ворожий підрозділ фактично повністю знищили. Він потрапив під дуже сильний вогонь. Саме так окупант і потрапив у полон до українців, де, як він запевнив, усвідомив реальну картину дійсності.

Перебуваючи у полоні, я усвідомив, що насправді це ніяка не "спецоперація", а триває повномасштабне вторгнення на територію іншої держави,

– сказав він.

Росіянин додав, що на меті було встановити свою владу та режим. Поки ж він перебував у полоні, то його перевозили. Військовий із Росії бачив чимало зруйнованих міст України від рук його ж громадян.

Зазначимо, що легіон, у якому перебуває росіянин має назву "Свобода Росії". Його створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього долучилися і білоруси.

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