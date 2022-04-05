Інфраструктура повністю зруйнована, міста майже стерті із землі, розповів на пресконференції військовий, який приєднався до легіону "Свобода Росії".

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Окупанти крали все з будинків

Росіянин згадав про мародерства своїх співвітчизників. Мирні жителі розповіли, як окупанти виносили все з їхніх домівок.

Люди залишались без речей, на які заробляли роками,

– додав військовий.

Він додав: усвідомивши, що це справжній геноцид, вирішив вступити до легіону "Свобода Росії", щоб побороти путінсько-фашистський режим у себе вдома.

Що таке "Свобода Росії"? Це легіон, який створили з полонених російських військових, які не хочуть воювати проти України. До нього долучилися і білоруси.

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