Инфраструктура полностью разрушена, город почти стерт с земли, рассказал на пресс-конференции военный, который присоединился к легиону "Свобода России".
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Оккупанты воровали все из домов
Россиянин вспомнил о мародерствах своих соотечественников. Мирные жители рассказали, как оккупанты выносили все из их домов.
Люди остались без вещей, на которые зарабатывали годами,
– добавил военный.
Он добавил: осознав, что это настоящий геноцид, решил вступить в легион "Свобода России", чтобы побороть путинско-фашистский режим у себя дома.
Что такое "Свобода России"?Это легион, созданный из пленных российских военных, которые не хотят воевать против Украины. К нему присоединились и белорусы.
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