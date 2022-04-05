Инфраструктура полностью разрушена, город почти стерт с земли, рассказал на пресс-конференции военный, который присоединился к легиону "Свобода России".

Читайте также Российский капитан вступил в легион "Свобода России", что воюет на стороне Украины

Оккупанты воровали все из домов

Россиянин вспомнил о мародерствах своих соотечественников. Мирные жители рассказали, как оккупанты выносили все из их домов.

Люди остались без вещей, на которые зарабатывали годами,

– добавил военный.

Он добавил: осознав, что это настоящий геноцид, решил вступить в легион "Свобода России", чтобы побороть путинско-фашистский режим у себя дома.

Что такое "Свобода России"? Это легион, созданный из пленных российских военных, которые не хотят воевать против Украины. К нему присоединились и белорусы.

Может заинтересовать – Пленные россияне дали пресс-конференцию украинским СМИ: