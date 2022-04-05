Об этом рассказал один из таких российских военных, сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг россиян, захотевших воевать за Украину в составе иностранного легиона. По его словам, он понял еще в начале, что совершает вторжение.

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Наше подразделение уничтожили, – российский военный

Как отметил военнослужащий из России, его, как и многих других, отправили на территорию Украины для выполнения так называемой "военной спецоперации", как им говорило командование.

В первые дни вражеское подразделение фактически полностью уничтожили. Он попал под сильнейший огонь. Именно так оккупант и попал в плен к украинцам, где, как он заверил, осознал реальную картину действительности.

Находясь в плену, я осознал, что на самом деле это никакая не спецоперация, а продолжается полномасштабное вторжение на территорию другого государства.

– сказал он.

Россиянин добавил, что целью было установить свою власть и режим. Пока же он находился в плену, его перевозили, где он видел немало разрушенных городов Украины от рук его же сограждан.

Отметим, что легион, в котором находится военный из России, называется "Свобода России". Его создали из пленных российских военных, не желающих воевать против Украины. К нему присоединились и белорусы.

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