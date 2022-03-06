В 12 лет я не мог отбиваться, а сейчас – в 42 я обязательно дам отпор

Арахамия рассказал, что в 12 лет был вынужден с родителями бежать из родной земли из-за войны в Абхазии. Тогда русские войска также совершили вторжение.

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Это безумие, когда мне было 12 лет, я вынужден был покинуть свою страну и убежать только потому, что русские солдаты вторглись в мою страну,

– сказал депутат.

Он рассказал, что вырос в Украине, где построил свой бизнес и создал семью. По словам Арахамии, теперь, когда ему 42 года, а не 12, он обязательно даст отпор россиянам.

"Я был сильный в Украине. И здесь то же самое происходит, те же люди. Для меня это очень личное. В 12 лет я не мог отбиваться, а сейчас – в 42 я обязательно дам отпор и сделаю все возможное, чтобы остановить их ", – отметил депутат.

Заметим, что Арахамия входит в делегацию Украины, которая участвует в переговорах с российскими оккупантами по прекращению войны.

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