Об этом 5 марта рассказал иностранным журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, экс-президент Штатов хочет таким визитом продемонстрировать свою поддержку всему украинскому народу.

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"Это хороший знак"

Арахамия указал, что в офисе президента слышали о возможности приезда 45 президента США. Однако представительство Трампа пока это официально не комментировало.

Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия храбрым украинским воинам,

– сказал Давид Арахамия.

Также он добавил, что такое решение вскоре примут политики страны. Ведь в США демократическое государство и обычно ориентируется на мнение народа.

Интервью Давида Арахамии для Fox News: смотрите видео