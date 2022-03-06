Об этом 5 марта рассказал иностранным журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, экс-президент Штатов хочет таким визитом продемонстрировать свою поддержку всему украинскому народу.
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"Это хороший знак"
Арахамия указал, что в офисе президента слышали о возможности приезда 45 президента США. Однако представительство Трампа пока это официально не комментировало.
Это хороший знак. Политики начинают прислушиваться к тому, что поддерживают американские граждане, и они поддерживают предоставление дополнительного оружия храбрым украинским воинам,
– сказал Давид Арахамия.
Также он добавил, что такое решение вскоре примут политики страны. Ведь в США демократическое государство и обычно ориентируется на мнение народа.
Интервью Давида Арахамии для Fox News: смотрите видео
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