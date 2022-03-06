Про це 5 березня розповів іноземним журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, експрезидент Штатів хоче таким візитом продемонструвати свою підтримку всього українського народу.

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"Це хороший знак"

Арахамія зазначив, що в офісі президента чули про можливість приїзду 45 президента США. Проте представництво Трампа поки це офіційно не коментувало.

Це хороший знак. Політики починають прислухатися до того, що підтримують американські громадяни, і вони підтримують надання додаткової зброї хоробрим українським воїнам,

– сказав Давид Арахамія.

Також він додав, що таке рішення невдовзі ухвалять і політики країни. Адже США демократична держава та зазвичай орієнтується на думку народу.

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