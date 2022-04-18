Он по военной специальности сапер, потому решил, что не может оставаться на заработках в такое время. Невероятную историю служащего рассказал 17 апреля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Недавно Залужный рассказал щемящую историю о воине и его дочери, которая пошла служить вслед за отцом

Успел обнять родных и девушку

Павел сейчас мечтает получить высшее образование и жениться на любимой, которая ждет дома. Они за последние полгода виделись только раз. Однако долгожданная для обеих встреча длилась всего 5 минут.

Когда началось полномасштабное вторжение, я как раз был в Словакии. Там работал около 6 месяцев. Я сознательно вернулся в Украину. Решил, что на родине от меня будет больше пользы,

– вспоминает Павел.

Мужчина дома успел только обнять родных и девушку. После этого он сразу поехал в 72-ю механизированную бригаду имени Черных Запорожцев. Он там в 2014-2015 годах служил сапером в инженерном подразделении.

Планирует красивое признание

Чиновник объяснил, что не очень долго раздумывал, ведь "немного осведомлен о войне". Поэтому сразу знал, как поможет своей стране победить извечного врага.

Павел хотел сделать романтическое признание своей девушке – в ресторане, с цветами и кольцом. Однако сейчас это, к сожалению, не ко времени.

Война заставила отложить планы и мечты. Все наверстаем. Сейчас главное – защитить нашу страну,

– говорит парень.

Он призвал сейчас, что бы ни было, отвергнуть какие-либо сомнения в победе. "Мы готовы держаться, сколько нужно, ни в коем случае нельзя выполнять требования России", – подытожил воин Украины.