Ранее в Пенсильвании Трампу прострелили ухо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инаугурацию Трампа в эфире Общественного.

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Что заявил Трамп о покушении на себя

Трамп заявил, что его "проверяли" больше всех бывших президентов. Его пытались посадить и даже убить. Несколько месяцев назад в него стреляли в штате Пенсильвания.

Пуля преступника в Пенсильвании повредила мне ухо, но как тогда, так и сейчас я уверен, что моя жизнь была спасена по важной причине. Я спасен, чтобы сделать Америку снова великой!

– заявил президент Трамп.

После этого он заявил, что сегодняшний день станет "днем освобождения" для Америки. Он заявил, что результат этих выборов должен стать исторически наиболее результативным.

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