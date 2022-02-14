Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с немецким канцлером, сообщает 24 канал. Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом 14 февраля.
К теме Зеленский провел переговоры с Шольцем: онлайн-трансляция
Украина не подает сигнала, что ей неинтересно членство в НАТО
От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит у нас как цель. Поэтому сигнал, что этот вопрос неактуален, поступает от лидеров других государств. Этот вопрос – не к нам,
– отметил Зеленский.
Что касается санкционной политики, Украина этот вопрос тоже поднимала неоднократно. Также, отметил Зеленский, это произошло во время переговоров с Олафом Шольцем. У главы государства нет ответа относительно того, какие санкции применят.
Конкретного ответа относительно санкций Зеленский не услышал
Но так отвечал мне не только канцлер. Я конкретного ответа не услышал, а задавал я этот вопрос конкретным лидерам много раз в эти последние опасные месяцы. Поэтому больше информации предоставить сам не могу,
– объяснил Зеленский.
Отметим, что в ходе переговоров Шольца и Зеленского обсуждали и "Северный поток-2". Зеленский убежден, что Германия должна стать гарантом сохранения транзита российского газа через территорию Украины.
Актуально Некоторые страны намекают на риски, – Зеленский о словах Пристайко об отказе от НАТО
Что известно о визите Олафа Шольца в Украину:
- Канцлер Германии прибыл в Киев 14 февраля, на следующий день он отправится в Москву.
- Зеленский и Шольц вышли на общий брифинг, однако отметили, что их встреча будет продолжаться.
- Лидеры стран успели поговорить об угрозах, которые ожидают на украинской границе.
- Шольц пообещал Украине 150 миллионов евро кредита.
- Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Смотрите видео с брифинга Олафа Шольца и Владимира Зеленского: