Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместного брифинга с немецким канцлером, сообщает 24 канал. Олаф Шольц прибыл в Киев с официальным визитом 14 февраля.

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Украина не подает сигнала, что ей неинтересно членство в НАТО

От нас нет сигнала, что членство в НАТО не стоит у нас как цель. Поэтому сигнал, что этот вопрос неактуален, поступает от лидеров других государств. Этот вопрос – не к нам,

– отметил Зеленский.

Что касается санкционной политики, Украина этот вопрос тоже поднимала неоднократно. Также, отметил Зеленский, это произошло во время переговоров с Олафом Шольцем. У главы государства нет ответа относительно того, какие санкции применят.

Конкретного ответа относительно санкций Зеленский не услышал

Но так отвечал мне не только канцлер. Я конкретного ответа не услышал, а задавал я этот вопрос конкретным лидерам много раз в эти последние опасные месяцы. Поэтому больше информации предоставить сам не могу,

– объяснил Зеленский.

Отметим, что в ходе переговоров Шольца и Зеленского обсуждали и "Северный поток-2". Зеленский убежден, что Германия должна стать гарантом сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

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Что известно о визите Олафа Шольца в Украину:

Канцлер Германии прибыл в Киев 14 февраля, на следующий день он отправится в Москву.

Зеленский и Шольц вышли на общий брифинг, однако отметили, что их встреча будет продолжаться.

Лидеры стран успели поговорить об угрозах, которые ожидают на украинской границе.

Шольц пообещал Украине 150 миллионов евро кредита.

Канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Смотрите видео с брифинга Олафа Шольца и Владимира Зеленского: