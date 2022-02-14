Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу з німецьким канцлером, інформує 24 канал. Олаф Шольц прибув до Києва з офіційним візитом 14 лютого.
До теми Зеленський провів переговори із Шольцом: онлайн-трансляція
Україна не подає сигналу, що їй нецікаве членство в НАТО
Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не стоїть у нас за мету. Тому сигнал, що це питання – неактуальне, надходить від лідерів інших держав. Це питання – не до нас,
– зазначив Зеленський.
Щодо санкційної політики, то Україна це питання теж підіймала неодноразово. Також, зазначив Зеленський, це сталось і під час перемовин з Олафом Шольцом. Глава держави не має відповіді щодо того, які санкції застосують.
Конкретної відповіді щодо санкцій Зеленський не почув
Але так відповідав мені не лише канцлер. Я конкретної відповіді не почув, а ставив я це питання конкретним лідерам багато разів в ці небезпечні останні місяці. Тому більше інформації надати сам не можу,
– пояснив Зеленський.
Зазначимо, що під час перемовин Шольца та Зеленського обговорювали і "Північний потік-2". Зеленський висловив переконання, що Німеччина має стати гарантом збереження транзиту російського газу через територію України.
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Що відомо про візит Олафа Шольца в Україну:
- Канцлер Німеччини прибув до Києва 14 лютого, наступного дня він вирушить до Москви.
- Зеленський та Шольц вийшли на спільний брифінг, проте зауважили, що їхня зустріч триватиме і далі.
- Лідери країн встигли поговорити про загрози, які чатують на українському кордоні.
- Шольц пообіцяв Україні 150 мільйонів євро кредиту.
- Канцлер наголосив, що Німеччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
Дивіться відео з брифінгу Олафа Шольца та Володимира Зеленського: