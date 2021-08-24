Сегодня я праздную собственное 30-летие. Кому-то может показаться, что это еще совсем молодой возраст, а я – совсем юная и неопытная. И поверьте: за эти 30 лет я успела увидеть настоящую нищету, ощутить на вкус пороха войны и радость побед.

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Я провожала своих детей, которые в поисках лучшей жизни навсегда уезжали за границу, и встречала бездыханные тела тех, кто взял оружие в руки, чтобы защитить своих детей и дать им возможность строить лучшую жизнь здесь.

Я за руку отводила своих детей на спортивные секции и музыкальные кружки, а затем встречала их победителями Евровидения, Олимпийских игр и многих других музыкальных и спортивных соревнований.

Я показывала своим детям зарубежные мультики и читала иностранные книги и гордилась произведениями кинематографа и литературы, которые они создали, когда выросли.



Украинский спорт, армия и кино / коллаж 24 канала

Моя история

Хотя 30 лет – это действительно небольшой срок, но история моего рода очень велика. Она началась еще в далеком Средневековье, тогда мою пра-пра-прабабушку называли Киевской Русью.

Весь мир помнит ее детей князей Ярослава, Владимира и других, княгиню Ольгу, а также Кия, Щека, Хорива и сестру их Лыбидь – они основали величественный город Киев, который стоит и сегодня и является моим настоящим сердцем.

Далее в нашем роду были славные Галицкое Королевство, Украинская казацкая держава, которую называли Войском Запорожским, Украинская Народная Республика пока в 1991 году не родился я.

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Мои 30 лет

Это был теплый августовский день. Помню, как сегодня. Тогда моему рождению обрадовалась целая 50-миллионная нация. Говорят, за меня боролись целые поколения моих предков, и наконец это произошло.

Должна признаться: не всё сразу было так радостно и ярко. Падение экономики и гиперинфляция – слова, которые для меня, еще совсем маленького ребенка, даже не были знакомы, стали обычной повседневностью.

Мы вместе с моими детьми это выдержали и смогли вместе достойно пройти. Но на этом наши "приключения" только начинались.

Когда мне было всего 13 лет, грубо и безжалостно пытались забрать мою волю. Кому-то будет трудно в это трудно поверить, но тогда миллионы моих детей встали на защиту того, за что их предки боролись в течение многих веков.



Оранжевая революция в Киеве / Фото "Украинская правда"

Как нам казалось, мы уже одержали победу и могли спокойно выдохнуть, строя яркое общее будущее. Но потом выяснилось, что враг только затаился в поисках очередного шанса.

Через 9 лет наше стремление к свободе грубо растоптали. Нас пытались развернуть в лоно империи, которая еще раньше "подарила" нам кровопролитную войну, несколько голодоморов, а также преследования и казни тех, кто мечтал о моем рождении.

Вместе мы в который раз выстояли и прогнали внутреннего врага. Но внешний не заставил себя ждать – он сразу же напомнил о своем существовании, жестоко разорив меня совсем ослабленную и обессиленную.

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Помощи ждать было неоткуда. Те, кто до сих пор были моими друзьями, дали свое молчаливое согласие на мое уничтожение, только тихо выражая собственное "беспокойство".

Тогда на защиту меня, ограбленной, изнасилованной и покинутой всеми, стали мои дети. Они взяли оружие в руки и встали костью в горле "старшему брату" – огромному небритому мужчине с ощутимым душком свежего перегара.

Я молилась каждую ночь, а ежедневно только получала трагические известия с фронта – сыновья и дочери десятками отдавали свои жизни за нашу общую свободу, за свободное светлое будущее своих детей, за судьбу своей матушки, своих братьев и сестер.



Украинские военные на Донбассе / Фото Getty Images

Сейчас на моем теле не осталось живого места, которого бы не коснулась война. Каждый уголок на карте окроплен тяжелой утратой друга или подруги, брата или сестры, сына или дочери, отца или матери.

Война – это всегда горе. Разве виновата мать, со слезами на глазах провожает сына на войну, в том, что больше никогда его не увидит? Разве виноваты дети, родителей которых называют героями, в том, что теперь расти сиротами?

Но мы не сломались. Мы выстояли, вместе стали сильнее и теперь готовы дать отпор соседу, как только он только попробует совать свой пьяный нос в наши дела.

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Сейчас мне 30. Я уже не та юная и наивная девочка, которой была раньше. Список Героев среди моих детей уже насчитывает тысячи. И не нужны мне дети-герои!

Я хочу, чтобы они просто были рядом, чтобы им не приходилось спать в окопах и ежедневно слышать свист пуль над головой. Обычные, не героические, но живые и целые.

Я мечтаю, чтобы мои дети смогли строить счастливую жизнь здесь, а не ехали искать счастья в дальние края. Я встречу их с распростертыми объятиями, как только они решат возвращаться, мы забудем обо всем и проведем длинную бессонную ночь за душевными разговорами.

В одном я уверена точно: 30 – это только начало. Вместе с моими детьми мы точно построим счастливое светлое будущее, а каждый, кто попытается нас обидеть, получит по заслугам.

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