Он также отметил, что в своей жизни уже имел несколько серьезных сделок и понимает, о чем идет речь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Что заявил Зеленский о соглашении с США

Зеленский считает, что соглашение нужно подписывать так, чтобы оставаться друзьями и партнерами. Глава государства отмечает,, что важно понимать, "как ты будешь расходиться". По мнению президента, это должно происходить по-партнерски, а не через суды и скандалы.

То есть, если мы о бизнесе, там есть один к двум такой элемент. Я действительно подчеркнул его красненьким, чтобы юристы начали его проговаривать. То есть на каждый доллар помощи Соединенных Штатов Украина должна вернуть два,

– объясняет Зеленский.