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      Я – украинка: в Польше появилась неоднозначная реклама об украинских заробитчанах

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      Неоднозначная реклама с украинскими заробитчанами появилась в Польше
      Неоднозначная реклама с украинскими заробитчанами появилась в Польше / Facebook

      На улицах Варшавы появились плакаты и ситилайты, на которых изображены трудовые мигрантки из Украины.

      Автор плакатов – украинская художница Оксана Брюховецкая.

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      Украинских заробитчанок она нарисовала на 200-гривневой купюре с изображением известной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. А вверху на плакатах надпись на польском: "Я – украинка!"

      На плакатах изображены украинки, которые чаще всего едут в Польшу работать посудомойщицами, уборщицами, собирать ягоды, работать в магазинах.

      Украинская художница объяснила, почему решила совместить на своих плакатах образ украинской заробитчанки и Леси Украинки.

      Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — псевдоним выдающейся поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистических и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — зато Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру,
      – отметила Оксана Брюховецкая.

      По убеждению художницы, статус украинок и их труд за рубежом должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики.

      Правда, в сети такая идея плакатов с украинскими заробитчанками вызвала неоднозначную реакцию. Кое-кто назвал это унижением образа украинской женщины и закреплением стереотипов.

       

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      Теги: Новости Украины Реклама Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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