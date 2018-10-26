Я – украинка: в Польше появилась неоднозначная реклама об украинских заробитчанах

На улицах Варшавы появились плакаты и ситилайты, на которых изображены трудовые мигрантки из Украины.

Автор плакатов – украинская художница Оксана Брюховецкая.

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Украинских заробитчанок она нарисовала на 200-гривневой купюре с изображением известной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки. А вверху на плакатах надпись на польском: "Я – украинка!"

На плакатах изображены украинки, которые чаще всего едут в Польшу работать посудомойщицами, уборщицами, собирать ягоды, работать в магазинах.

Украинская художница объяснила, почему решила совместить на своих плакатах образ украинской заробитчанки и Леси Украинки.

Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — псевдоним выдающейся поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистических и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — зато Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру,

– отметила Оксана Брюховецкая.

По убеждению художницы, статус украинок и их труд за рубежом должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики.

Правда, в сети такая идея плакатов с украинскими заробитчанками вызвала неоднозначную реакцию. Кое-кто назвал это унижением образа украинской женщины и закреплением стереотипов.

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