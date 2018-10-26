Я – українка: у Польщі з'явилась неоднозначна реклама про українських заробітчан
На вулицях Варшави з'явились постери та сітілайти, на яких зображені трудові мігрантки з України.
Авторка плакатів – українська художниця Оксана Брюховецька.
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Українських заробітчанок вона намалювала на 200-гривневій купюрі із зображенням відомої української поетеси та письменниці Лесі Українки. А вгорі на плакатах напис польською: "Я – українка!"
На плакатах зображені українки, які найчастіше їдуть в Польщу працювати посудомийницями, прибиральницями, збирати ягоди, чи працювати в магазинах.
Реклама з українськими заробітчанами з'явилась на вулицях Варшави
Українська мисткиня пояснила, чому вирішила поєднати на своїх плакатах образ української заробітчанки та Лесі Українки.
Українка — так найчастіше називається трудова мігрантка у Польщі. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, письменниці, перекладачки, яка на початку ХХ століття займалася популяризацією феміністичних та соціалістичних поглядів. Сьогодні ця складова її творчості маргіналізована — натомість Леся Українка вважається іконою української культури, а її портрет прикрашає 200-гривневу купюру,
– зауважила Оксана Брюховецька.
На переконання художниці, статус українок та їхня праця за кордоном мають стати предметом дискусії про сучасні форми капіталістичної економіки та гендерної політики.
Щоправда, у мережі така ідея плакатів з українськими заробітчанками викликала неоднозначну реакцію. Дехто назвав це приниженням образу української жінки та закріпленням стереотипів.
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