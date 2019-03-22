Я буду возвращать доверие людей к власти своей работой, – Юлия Тимошенко

Доверие народа к власти возвращать надо не фальшивыми патриотическими лозунгами на билбордах, а своей работой, реализацией четкого плана действий по выводу страны из кризиса.

Такое убеждение высказала Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале 1+1. Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

Она привела данные аналитико-консультационной компании Gallup, согласно которым, доверие к власти в Украине сегодня составляет лишь 9%. Поэтому выборы президента станут шансом изменить государство: "У меня нет никаких сомнений, что именно с этими выборами закончится эпоха разрухи и начнется эпоха возрождения Украины".

И Новый курс, инициированный Юлией Тимошенко и разработанный совместно с лучшими специалистами, предусматривает все необходимые шаги, которые предстоит делать сразу после выборов: "Мы, украинцы, имея такие ресурсы, интеллект, можем показать реальное возрождение".

К сожалению, заметила кандидат в президенты, на этих выборах конкурируют не содержание, идеи или стратегии, а лозунги, которые несовместимы с взятием ответственности за страну, которая в войне, в экономической разрухе, социальном упадке.

Именно поэтому, убеждена лидер "Батькивщины", каждый кандидат в президенты должен взять письменное обязательство перед людьми. И Юлия Тимошенко на данный момент – единственный кандидат, который подписал такой документ и отдал людям.

В нем четко сказано, какой будет молодежная политика, как вдвое снизить цены на газ, что мы делаем с налоговой системой, админресурсом, как поднимаем экономику. Между президентскими и парламентскими выборами – всего полгода. Если эта программа не будет выполнена, это будет политическая ответственность,

– отметила председатель партии.

Она предвидет, что, возможно, будет первым Президентом Украины, который может понести ответственность за полгода после выборов.

"Но я опытный политик и я беру те обязательства, которые способна выполнить. У нас будет сильная, успешная страна, которой будем гордиться", – убеждена Юлия Тимошенко.