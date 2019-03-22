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      Я повертатиму довіру людей до влади своєю роботою, – Юлія Тимошенко

      42 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / 5.ua

      Довіру народу до влади повертати треба не фальшивими патріотичними гаслами на бігбордах, а своєю роботою, реалізацією чіткого плану дій щодо виведення країни з кризи.

      Таке переконання висловила Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі 1+1. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      Вона навела дані аналітико-консультаційної компанії Gallup, згідно з якими, наразі довіра до влади в Україні становить лише 9%. Тож вибори президента стануть шансом змінити державу: "У мене немає жодного сумніву, що саме з цими виборами закінчиться епоха руїни і розпочнеться епоха відродження України".

      І Новий курс, ініційований Юлією Тимошенко і розроблений разом із кращими фахівцями, передбачає всі необхідні кроки, які треба буде робити одразу після виборів: "Ми, українці, маючи такі ресурси, інтелект, можемо показати реальне відродження".

      На жаль, зауважила кандидат у Президенти, на цих виборах конкурують не змісти, ідеї чи стратегії, а гасла, що є несумісними із взяттям відповідальності за країну, яка у війні, в економічній руїні, соціальному занепаді.

      Саме тому, переконана лідер "Батьківщини", кожен кандидат у Президенти має взяти письмове зобов’язання перед людьми. І Юлія Тимошенко наразі – єдиний кандидат, який підписав такий документ і віддав людям.

      У ньому чітко сказано, яка буде молодіжна політика, як вдвічі знизити ціни на газ, що ми робимо з податковою системою, адмінресурсом, як піднімаємо економіку. Між президентськими і парламентськими виборами – лише півроку. Якщо ця програма не буде виконана, це буде політична відповідальність,
      – наголосила голова партії.

      Вона передбачає, що, можливо, буде першим Президентом України, який може понести відповідальність через півроку після виборів.

      "Але я досвідчений політик і я беру ті зобов’язання, які здатна виконати. Ми матимемо сильну, успішну країну, якою пишатимемось", – переконана Юлія Тимошенко.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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