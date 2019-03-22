Я повертатиму довіру людей до влади своєю роботою, – Юлія Тимошенко

Довіру народу до влади повертати треба не фальшивими патріотичними гаслами на бігбордах, а своєю роботою, реалізацією чіткого плану дій щодо виведення країни з кризи.

Таке переконання висловила Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі 1+1. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Вона навела дані аналітико-консультаційної компанії Gallup, згідно з якими, наразі довіра до влади в Україні становить лише 9%. Тож вибори президента стануть шансом змінити державу: "У мене немає жодного сумніву, що саме з цими виборами закінчиться епоха руїни і розпочнеться епоха відродження України".

І Новий курс, ініційований Юлією Тимошенко і розроблений разом із кращими фахівцями, передбачає всі необхідні кроки, які треба буде робити одразу після виборів: "Ми, українці, маючи такі ресурси, інтелект, можемо показати реальне відродження".

На жаль, зауважила кандидат у Президенти, на цих виборах конкурують не змісти, ідеї чи стратегії, а гасла, що є несумісними із взяттям відповідальності за країну, яка у війні, в економічній руїні, соціальному занепаді.

Саме тому, переконана лідер "Батьківщини", кожен кандидат у Президенти має взяти письмове зобов’язання перед людьми. І Юлія Тимошенко наразі – єдиний кандидат, який підписав такий документ і віддав людям.

У ньому чітко сказано, яка буде молодіжна політика, як вдвічі знизити ціни на газ, що ми робимо з податковою системою, адмінресурсом, як піднімаємо економіку. Між президентськими і парламентськими виборами – лише півроку. Якщо ця програма не буде виконана, це буде політична відповідальність,

– наголосила голова партії.

Вона передбачає, що, можливо, буде першим Президентом України, який може понести відповідальність через півроку після виборів.

"Але я досвідчений політик і я беру ті зобов’язання, які здатна виконати. Ми матимемо сильну, успішну країну, якою пишатимемось", – переконана Юлія Тимошенко.