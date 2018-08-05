"Я давно мечтал потроллить россиян": юный украинский шахматист стал звездой Facebook

На международном турнире Роман играл с россиянином и отказался отвечать на русском языке. На вопрос: "Какой у тебя рейтинг?" – юный украинец ответил: "I don't understand you".

Об этом рассказала мать мальчика Анна Ковальская на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что рядом сидел молдованин, который пытался объяснить россиянину – Роман намекает, что не понимает русского.

Рома после партии сказал мне, что давно мечтал так потроллить россиян. А партию он легко выиграл. Кто думает, что это не толерантно – мне безразлично,

– написала Анна Ковальская.

"Как не понимает? Он же из Украины", – такова была реакция российского шахматиста.

В комментариях к записи больше похвалы, чем осуждения – за сутки пост набрал почти 9 тысяч лайков.

Напомним, 27 июля поисковик Google посвятил свой дудл второй в истории шахмат и первой среди украинских шахматисток чемпионке мира среди женщин Людмиле Руденко, со дня рождения которой прошло 114 лет.