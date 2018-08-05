"Я давно мріяв потролити росіян": юний український шахіст став зіркою Facebook

На міжнародному турнірі Роман грав з росіянином і відмовився відповідати тому російською мовою. На запитання: "Какой у тебя рейтинг?" – юний українець відповів: "I don't understand you".

Про це розповіла мати хлопчика Анна Ковальська на своїй сторінці у Facebook.

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Вона додала, що поруч сидів молдованин, який намагався пояснити росіянину – Роман натякає, що не розуміє російської.

Рома після партії сказав мені, що давно мріяв потролити так росіян. А партію він легко виграв. Хто думає, що це не толерантно – мені байдуже,

– написала Анна Ковальська.

"Как не понимает? Он же с Украины", – така була реакція російського шахіста.

У коментарях до допису більше похвали, ніж осуду – за добу пост набрав майже 9 тисяч лайків.

Нагадаємо, 27 липня пошуковик Google присвятив свій дудл другій у історії шахів і першій серед українських шахісток чемпіонці світу серед жінок Людмилі Руденко, від дня народження якої минуло 114 років.