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Шахістка Людмила Руденко: чому Google присвятив їй свій дудл

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Хто така Людмила Руденко та чому Google присвятив їй свій дудл
Хто така Людмила Руденко та чому Google присвятив їй свій дудл / Соцмережі

Українська та радянська шахістка Людмила Руденко народилася 27 липня 1904-го, відтак від дня її народження минуло 114 років. У зв'язку з такою датою популярний пошуковик Google присвятив свій дудл другій у історії шахів і першій серед українських шахісток чемпіонці світу серед жінок.

За словами авторів дудлу, Людмила Руденко, будучи міжнародним майстром у Всесвітній шаховій федерації FIDE, а пізніше і жінкою-гросмейстером, зробила кар'єру, що проклала шлях для майбутніх жінок.

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Людмила, Руденко, шахи, спорт, Google, дудл, історія
Google прсвятив дудл Руденко 

"Сьогоднішній Doodle, що є художнім натхненням від графіки та плакатів 1960-х років, по-новому зображує сфокусовану твердість Руденко під час гри чемпіонату світу. З нагоди її 114 дня народження ми віддаємо належне заслугам Руденко як на шаховій дошці, так і поза нею", – наголошують представники компанії Google.

Народилася Людмила Руденко у Лубнах, що на Полтавщині. Навчив її грати у шахи її батько, коли майбутній чемпіонці було 10 років, а за 14 років вона виграє своє перше велике змагання – чемпіонат серед жінок у Москві 1928 року.

Крім того, у 1950 році Людмила Руденко стала другою в історії світового спорту та першою від СРСР жінко, що перемогла на чемпіонаті світу з шахів серед жінок. Тоді спортсменка набрала 11,5 очок із 15 можливих. А першу сходинку вона у подальшому утримувала ще упродовж трьох років – аж до 1953-го.

Людмила, Руденко, шахи, спорт, Google, дудл, історія
Людмила Руденко залишила свій слід у історії не лише як шахістка 

Також Руденко є відомою не лише як шахістка. Так, під час Другої світової війни завод, де вона працювала інженером-економістом на місцевому моторобудівному заводі, що у той час, як і більшість підприємств, виготовляв озброєння, терміново евакуювали до Уфи з Ленінграду. Однак, діти робітників залишилися, оскільки їх забрати не встигли.

Коли стало зрозуміло, что блокада Леніграду є неминучою, Людмила Руденко повернулася до міста та організувала спеціальний потяг, який і вивіз дітей до батьків до того, як місто оточили.

Зауважимо, попри всі свої успіхи на спортивній арені, за життя саме цей вчинок Руденко називала найбільшим досягненням у своєму житті.

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Померла Людмила Володимирівна 28 лютого 1986-го у віці 81 року у все тому ж Ленінграді. У 2015-му Людмилу Руденко включили до Світової зали слави шахів.

Додамо, що дудл про Людмилу Руденко є доступним не лише в Україні, а й у Росії, Білорусі, Сербії, Австралії, Новій Зеландії, Аргентині, США та Канаді.

Людмила, Руденко, шахи, спорт, Google, дудл, історія
Дудл про Людмилу Руденко побачать у багатьох країнах світу

Теги: Новини України Публікації Шахи СРСР Історія Google
Джерело: 24 канал
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