Шахматистка Людмила Руденко: почему Google посвятил ей свой дудл

Украинская и советская шахматистка Людмила Руденко родилась 27 июля 1904-го, следовательно, со дня ее рождения прошло 114 лет. В связи с такой датой популярный поисковик Google посвятил свой дудл второй в истории шахмат и первой среди украинских шахматисток чемпионке мира среди женщин.

По словам авторов дудла, Людмила Руденко, будучи международным мастером во Всемирной шахматной федерации FIDE, а позже и женщиной-гроссмейстером, сделала карьеру, которая проложила путь для будущих женщин.

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Google посвятил дудл Руденко

"Сегодняшний Doodle, который является художественным вдохновением от графики и плакатов 1960-х годов, по-новому изображает сфокусированную твердость Руденко во время игры чемпионата мира. По случаю ее 114 дня рождения мы отдаем должное заслугам Руденко как на шахматной доске, так и вне ее", – отмечают представители компании Google.

Родилась Людмила Руденко в Лубнах, на Полтавщине. Научил ее играть в шахматы ее отец, когда будущей чемпионке было 10 лет, а через 14 лет она выигрывает свое первое крупное соревнование – чемпионат среди женщин в Москве 1928 года.

Кроме того, в 1950 году Людмила Руденко стала второй в истории мирового спорта и первой в СССР женщиной, которая победила на чемпионате мира по шахматам среди женщин. Тогда спортсменка набрала 11,5 очков из 15 возможных. А первую строчку она в дальнейшем удерживала еще в течение трех лет – вплоть до 1953-го.



Людмила Руденко оставила свой след в истории не только как шахматистка

Также Руденко известна не только как шахматистка. Так, во время Второй мировой войны моторостроительный завод, где она работала инженером-экономистом и который в то время, как и большинство предприятий, производил вооружение, срочно эвакуировали в Уфу из Ленинграда. Однако, дети рабочих остались, поскольку их забрать не успели.

Когда стало понятно, что блокада Лениграда является неизбежной, Людмила Руденко вернулась в город и организовала специальный поезд, который и вывез детей к родителям до того, как город окружили.

Заметим, несмотря на все свои успехи на спортивной арене, по жизни именно этот поступок Руденко называла самым большим достижением в своей жизни.

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Умерла Людмила Владимировна 28 февраля 1986-го в возрасте 81 года во все том же Ленинграде. В 2015-м Людмилу Руденко включили в Мировой зал славы шахмат.

Добавим, что дудл о Людмиле Руденко доступен не только в Украине, но и в России, Беларуси, Сербии, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, США и Канаде.



Дудл о Людмиле Руденко увидят во многих странах мира