Шмыгаль не нашел для меня работу в новом правительстве, – Дубилет

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что Владимир Зеленский просил Дениса Шмыгаля подыскать для него работу в правительстве. Но премьер-министр ее не нашел.

Дмитрий Дубилет рассказал, как покидал Кабинет Министров, "Бабелю".

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Бывший министр сообщил, что с ним никто не говорил об увольнении. В определенный момент стало понятно, что правительство уходит в отставку.

У нас была встреча на четырех – с президентом, Андреем Ермаком и Денисом Шмыгалем. Зеленский попросил Шмыгаля проработать варианты, при которых я мог бы продолжить работу в Кабмине,

– отметил Дубилет.

Он добавил, что вариантов не нашли. Однако экс-министр убежден, что сможет реализовать большие проекты как волонтер. "Если я не доведу до конца те проекты, которые начал, это мне прежде будет обидно, а не им (новому Кабмину – 24 канал)", – объяснил бывший министр.

Кроме того, Дубилет не знает, связано ли то, что ему не нашли работу, с увольнением из Офиса Президента Андрея Богдана. Ведь раньше он рассказывал, что именно Богдан обратился к нему за помощью в создании колцентра в предвыборном штабе Зеленского.

Я могу сказать за себя: я ничей человек – ни Богдана, ни Гончарука, я сам по себе. Я человек, который получает удовольствие от внедрения полезных проектов,

– подытожил Дубилет.

Хотя он и не отрицает факт, что для людей, мыслящих такими категориями, аргумент связи с Богданом мог сыграть какую-то роль.

Что известно о работе Дубилета в правительстве