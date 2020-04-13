Шмыгаль не нашел для меня работу в новом правительстве, – Дубилет
Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что Владимир Зеленский просил Дениса Шмыгаля подыскать для него работу в правительстве. Но премьер-министр ее не нашел.
Дмитрий Дубилет рассказал, как покидал Кабинет Министров, "Бабелю".
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Бывший министр сообщил, что с ним никто не говорил об увольнении. В определенный момент стало понятно, что правительство уходит в отставку.
У нас была встреча на четырех – с президентом, Андреем Ермаком и Денисом Шмыгалем. Зеленский попросил Шмыгаля проработать варианты, при которых я мог бы продолжить работу в Кабмине,
– отметил Дубилет.
Он добавил, что вариантов не нашли. Однако экс-министр убежден, что сможет реализовать большие проекты как волонтер. "Если я не доведу до конца те проекты, которые начал, это мне прежде будет обидно, а не им (новому Кабмину – 24 канал)", – объяснил бывший министр.
Кроме того, Дубилет не знает, связано ли то, что ему не нашли работу, с увольнением из Офиса Президента Андрея Богдана. Ведь раньше он рассказывал, что именно Богдан обратился к нему за помощью в создании колцентра в предвыборном штабе Зеленского.
Я могу сказать за себя: я ничей человек – ни Богдана, ни Гончарука, я сам по себе. Я человек, который получает удовольствие от внедрения полезных проектов,
– подытожил Дубилет.
Хотя он и не отрицает факт, что для людей, мыслящих такими категориями, аргумент связи с Богданом мог сыграть какую-то роль.
Что известно о работе Дубилета в правительстве
- Министр занимался внедрением полного электронного документооборота, переписи населения, новой системой оплаты для чиновников, реорганизацией ведомств путем перевода служб в онлайн.
- Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и одобрила состав нового Кабмина. Дубилета заменил Олег Немчинов.
- Ранее Дубилет заявил, что возвращается в бизнес, но в Monobank (Дубилет является его соучредителем) его не возьмут.
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