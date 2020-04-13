Шмигаль не знайшов для мене роботу в новому уряді, – Дубілет
Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, що Володимир Зеленський просив Дениса Шмигаля підшукати для нього роботу в уряді. Але прем’єр-міністр її не знайшов.
Дмитро Дубілет розповів, як покидав Кабінет Міністрів, "Бабелю".
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Колишній міністр повідомив, що з ним ніхто не говорив про звільнення. У певний момент стало зрозуміло, що уряд іде у відставку.
У нас була зустріч на чотирьох – з президентом, Андрієм Єрмаком і Денисом Шмигалем. Зеленський попросив Шмигаля опрацювати варіанти, за яких я міг би продовжити роботу в Кабміні,
– зазначив Дубілет.
Він додав, що варіантів не знайшли. Однак ексміністр переконаний, що зможе реалізувати великі проєкти як волонтер. "Якщо я не доведу до кінця ті проєкти, які розпочав, це мені передовсім буде прикро, а не їм (новому Кабміну – 24 канал)", – пояснив колишній міністр.
Крім того, Дубілет не знає, чи повʼязане те, що йому не знайшли роботу, зі звільненням з Офісу Президента Андрія Богдана. Адже раніше він розповідав, що саме Богдан звернувся до нього по допомогу у створенні колцентру в передвиборчому штабі Зеленського.
Я можу сказати за себе: я нічийна людина – ані Богдана, ані Гончарука, я сам по собі. Я людина, яка отримує задоволення від впровадження корисних проєктів,
– підсумував Дубілет.
Хоча він і не заперечує факт, що для людей, мислять такими категоріями, аргумент зв’язку з Богданом міг зіграти якусь роль.
Що відомо про роботу Дубілета в уряді
- Міністр займався впровадженням повного електронного документообігу, переписом населення, новою системою оплати для чиновників, реорганізацією відомств шляхом переведення служб в онлайн.
- Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і схвалила склад нового Кабміну. Дубілета замінив Олег Немчінов.
- Раніше Дубілет заявив, що повертається у бізнес, але в Monobank (Дубілет є його співзасновником) його не візьмуть.
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