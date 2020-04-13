Шмигаль не знайшов для мене роботу в новому уряді, – Дубілет

Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, що Володимир Зеленський просив Дениса Шмигаля підшукати для нього роботу в уряді. Але прем’єр-міністр її не знайшов.

Дмитро Дубілет розповів, як покидав Кабінет Міністрів, "Бабелю".

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Колишній міністр повідомив, що з ним ніхто не говорив про звільнення. У певний момент стало зрозуміло, що уряд іде у відставку.

У нас була зустріч на чотирьох – з президентом, Андрієм Єрмаком і Денисом Шмигалем. Зеленський попросив Шмигаля опрацювати варіанти, за яких я міг би продовжити роботу в Кабміні,

– зазначив Дубілет.

Він додав, що варіантів не знайшли. Однак ексміністр переконаний, що зможе реалізувати великі проєкти як волонтер. "Якщо я не доведу до кінця ті проєкти, які розпочав, це мені передовсім буде прикро, а не їм (новому Кабміну – 24 канал)", – пояснив колишній міністр.

Крім того, Дубілет не знає, чи повʼязане те, що йому не знайшли роботу, зі звільненням з Офісу Президента Андрія Богдана. Адже раніше він розповідав, що саме Богдан звернувся до нього по допомогу у створенні колцентру в передвиборчому штабі Зеленського.

Я можу сказати за себе: я нічийна людина – ані Богдана, ані Гончарука, я сам по собі. Я людина, яка отримує задоволення від впровадження корисних проєктів,

– підсумував Дубілет.

Хоча він і не заперечує факт, що для людей, мислять такими категоріями, аргумент зв’язку з Богданом міг зіграти якусь роль.

Що відомо про роботу Дубілета в уряді