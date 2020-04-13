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      Шмигаль не знайшов для мене роботу в новому уряді, – Дубілет

      - Читать новость на русском
      Дубілет розповів, як покидав уряд / file.liga.net

      Ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет розповів, що Володимир Зеленський просив Дениса Шмигаля підшукати для нього роботу в уряді. Але прем’єр-міністр її не знайшов.

      Дмитро Дубілет розповів, як покидав Кабінет Міністрів, "Бабелю".

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      Колишній міністр повідомив, що з ним ніхто не говорив про звільнення. У певний момент стало зрозуміло, що уряд іде у відставку.

      У нас була зустріч на чотирьох – з президентом, Андрієм Єрмаком і Денисом Шмигалем. Зеленський попросив Шмигаля опрацювати варіанти, за яких я міг би продовжити роботу в Кабміні,
      – зазначив Дубілет.

      Він додав, що варіантів не знайшли. Однак ексміністр переконаний, що зможе реалізувати великі проєкти як волонтер.  "Якщо я не доведу до кінця ті проєкти, які розпочав, це мені передовсім буде прикро, а не їм (новому Кабміну – 24 канал)", – пояснив колишній міністр.

      Крім того, Дубілет не знає, чи повʼязане те, що йому не знайшли роботу, зі звільненням з Офісу Президента Андрія Богдана. Адже раніше він розповідав, що саме Богдан звернувся до нього по допомогу у створенні колцентру в передвиборчому штабі Зеленського.

      Я можу сказати за себе: я нічийна людина  ані Богдана, ані Гончарука, я сам по собі. Я людина, яка отримує задоволення від впровадження корисних проєктів,
      підсумував Дубілет.

      Хоча він і не заперечує факт, що для людей, мислять такими категоріями, аргумент зв’язку з Богданом міг зіграти якусь роль.

      Що відомо про роботу Дубілета в уряді

      • Міністр займався впровадженням повного електронного документообігу, переписом населення, новою системою оплати для чиновників, реорганізацією відомств шляхом переведення служб в онлайн.
      • Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука і схвалила склад нового Кабміну. Дубілета замінив Олег Немчінов.
      • Раніше Дубілет заявив, що повертається у бізнес, але в Monobank (Дубілет є його співзасновником) його не візьмуть.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Андрій Богдан Дмитро Дубілет – новини Андрій Єрмак Денис Шмигаль
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