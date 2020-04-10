Я не знаю, никто не знает, – Аваков о том, когда закончится карантин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас никто в украинской власти не знает, когда именно завершится карантин. По его словам, сейчас о дате завершения ограничений можно только предпологать.

Если кто-то уверенно говорит, что знает, когда завершится карантин, не верьте ему. Об этом Арсен Аваков написал в своем фейсбуке.

К слову Карантин в Украине может длиться до начала мая, – правительство

Когда? Через свою деятельность я очень проинформированный человек, но я не знаю, и никто не знает. Могу лишь предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно – к лету,

– допустил министр.

По его словам, сейчас трудно прогнозировать ход эпидемии, природа которой до сих пор настолько мало изучена. Впрочем он заверил, что правительство предпринимает шаги для того, чтобы перезагрузка экономики было возможной уже в конце апреля.

"Ряд этапов, ослабляя карантин – сначала для молодежи, затем для старших – возможные во второй половине мая. Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры. Если мы не сорвемся с текущей модели противодействия вирусу, если удержим порядок и дисциплину", – резюмировал Арсен Авакова.

Что известно о карантине в Украине?Его ввели для борьбы с эпидемией коронавируса еще с 12 марта. Сначала карантин должен длиться до 3 апреля, но впоследствии был продлен до 24-го.



Хотя сейчас карантин пока не продлевают, во власти уже говорят, что скорее как в мае ослабление ограничительных мер ожидать не стоит.