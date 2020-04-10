Я не знаю, ніхто не знає, – Аваков про те, коли закінчиться карантин

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що нині ніхто в українській владі не знає, коли саме завершиться карантин. За його словами, нині щодо дати завершення обмежень можна лише робити припущення.

Якщо хтось впевнено каже, що знає, коли завершиться карантин, то не вірте йому. Про це Арсен Аваков написав у своєму фейсбуці.

До слова Карантин в Україні може тривати до початку травня, – уряд

Через свою діяльність я дуже проінформована людина, але я не знаю, і ніхто не знає. Можу лише припустити і сподіватися, що країна почне повертатися до нормального життя у травні, а оговтається остаточно – до літа,

– допустив міністр.

За його словами, нині важко прогнозувати перебіг епідемії, природа якої досі настільки мало вивчена. Втім він запевнив, що уряд вживає кроків для того, щоб перезавантаження економіки було можливим уже в кінці квітня.

"Низка етапів, послаблюючи карантин – спершу для молоді, потім для старших – можливі у другій половині травня. Ось такі, як мені здається, можливі орієнтири. Якщо ми не зірвемося з поточної моделі протидії вірусу, якщо утримаємо порядок і дисципліну", – резюмував Арсен Авакова.

Що відомо про карантин в Україні?Його запровадили для боротьби з епідемією коронавірусу ще з 12 березня. Спершу карантин мав тривати до 3 квітня, але згодом був продовжений до 24-го.



Хоча нині карантин поки не продовжують, у владі вже говорять, що швидше як у травні послаблення обмежувальних заходів очікувати не варто.



Перелік карантинних обмежень в Україні / інфографіка 24 каналу