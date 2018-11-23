Я предлагаю каждому украинцу подписать со мной контракт, – Тимошенко

Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

Таким образом лидер "Батькивщины" хочет покончить с позорной практикой безответственности президентов за невыполнение обещаний. Об этом говорится на сайте партии.

"Очень конкретный, очень простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", – подчеркнула глава партии во время выступления на Национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

Политик сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта–каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз в жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детях.

"Так же, как черепаха каретта-каретта, до сих пор действовали все предыдущие президенты. После изнурительной политической гонки и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях – украинцах. Я покончу с этой позорной традиции, с этой черепаховой практикой, которая съедает наши шансы", – рассказала Юлия Тимошенко.

Глава партии заверила: подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать.

"Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. У Украины большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", – подытожила лидер "Батькивщины ".