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      Я предлагаю каждому украинцу подписать со мной контракт, – Тимошенко

      36 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / obozrevatel.com

      Юлия Тимошенко предлагает гражданам Украины подписать с ней соглашение о выполнении обязательств, взятых на выборах.

      Таким образом лидер "Батькивщины" хочет покончить с позорной практикой безответственности президентов за невыполнение обещаний. Об этом говорится на сайте партии.

      "Очень конкретный, очень простой документ, написанный понятным языком. Со сроками и конкретными результатами, которые можно будет проверить в повседневной жизни", – подчеркнула глава партии во время выступления на Национальном форуме "Новая социальная доктрина" в Киеве.

      Политик сравнила украинских президентов с черепахами вида каретта–каретта, которые живут в Индийском и Тихом океанах, один раз в жизни выходят на берег, чтобы отложить яйца и навсегда забыть о своих будущих детях.

      "Так же, как черепаха каретта-каретта, до сих пор действовали все предыдущие президенты. После изнурительной политической гонки и выборов они побеждали, а потом забывали о своих детях – украинцах. Я покончу с этой позорной традиции, с этой черепаховой практикой, которая съедает наши шансы", – рассказала Юлия Тимошенко.

      Глава партии заверила: подписав с ней соглашение, украинцы будут знать, что она и каким образом будет делать.

      "Я хочу, чтобы каждый из вас поставил свою подпись рядом с моей, чтобы мы вместе построили страну, в которой всем захочется жить. У Украины большое будущее! И мы, наше поколение, своими руками его построим", – подытожила лидер "Батькивщины ".

      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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