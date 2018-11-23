Я пропоную кожному українцю підписати зі мною контракт, – Тимошенко

Юлія Тимошенко пропонує громадянам України підписати з нею угоду про виконання зобов’язань, взятих на виборах.

Таким чином лідер "Батьківщини" хоче покінчити з ганебною практикою безвідповідальності президентів за невиконання обіцянок. Про це йдеться на сайті партії.

"Дуже конкретний, максимально простий документ, написаний зрозумілою мовою. Із термінами та конкретними результатами, які можна буде перевірити в повсякденному житті», – наголосила голова партії під час виступу на Національному форумі "Нова соціальна доктрина" у Києві.

Політик порівняла українських президентів із черепахами виду каретта-каретта, які живуть в Індійському та Тихому океанах, один раз за життя виходять на берег, щоб відкласти яйця та назавжди забути про своїх майбутніх дітей.

"Так само, як черепаха каретта-каретта, до цього часу діяли всі попередні президенти. Після виснажливих політичних перегонів та виборів вони перемагали, а потім забували про своїх дітей – українців. Я покінчу з цією ганебною традицією, з цією черепаховою практикою, яка з’їдає наші шанси", – розповіла Юлія Тимошенко.

Голова партії запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме.

"Я дуже хочу, щоб кожен з вас поставив свій підпис поряд із моїм, щоб ми разом побудували країну, у якій всім захочеться жити. В України велике майбутнє! І ми, наше покоління, своїми руками його побудуємо", – підсумувала лідер "Батьківщини".