Я расстроен, потому что не услышал от Зеленского слово "Крым", – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров не услышал в инаугурационной речи Владимира Зеленского ни одной фразы, которая касалась бы оккупированного Крыма.

Хотя президент Зеленский таки один раз вспомнил о Крыме. Во время своего выступления на трибуне украинского парламента он сказал, что "и Крым, и Донбасс – это наша украинская земля, где мы потеряли самое главное, людей". Чубаров, в свою очередь, в эфире "Прямой" заявил, что не услышал слова "Крым", а также – ни одного упоминания о крымских татарах.

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О них действительно новоизбранный президент не упомянул в своем выступлении.

Я расстроен тем, что не услышал слово "Крым" в выступлении. Не услышал хотя бы одним предложением такие слова относительно Крыма и тех людей, которые в Крыму, в частности, крымских татаров, которые бы людям давали надежду,

– отметил глава Меджлиса.

20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также – анонсировал роспуск Рады.

Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео