14:25
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Я расстроен, потому что не услышал от Зеленского слово "Крым", – Чубаров

      165 Читати новину українською
      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров не услышал в инаугурационной речи Владимира Зеленского ни одной фразы, которая касалась бы оккупированного Крыма.

      Хотя президент Зеленский таки один раз вспомнил о Крыме. Во время своего выступления на трибуне украинского парламента он сказал, что "и Крым, и Донбасс – это наша украинская земля, где мы потеряли самое главное, людей". Чубаров, в свою очередь, в эфире "Прямой" заявил, что не услышал слова "Крым", а также – ни одного упоминания о крымских татарах.

      Читайте также: Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде

      О них действительно новоизбранный президент не упомянул в своем выступлении.

      Я расстроен тем, что не услышал слово "Крым" в выступлении. Не услышал хотя бы одним предложением такие слова относительно Крыма и тех людей, которые в Крыму, в частности, крымских татаров, которые бы людям давали надежду,
      – отметил глава Меджлиса.

      20 мая состоялась торжественная церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он присягнул на верность украинскому народу и вступил на пост главы государства. В своей первой речи в качестве президента Зеленский рассказал о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, а также – анонсировал роспуск Рады.

      Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

       

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12532
      Теги: Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского Рефат Чубаров Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      сегодня , 14:00 Кумівство та недоброчесність: як працюють "ручні" судді Кваліфікаційної комісії
      Роман Маселко 10
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 29993
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 518
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 6854
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      4043
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук