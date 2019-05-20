14:31
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Я засмучений, бо не почув від Зеленського слово "Крим", – Чубаров

      5159 Читать новость на русском
      Рефат Чубаров
      Рефат Чубаров / 24 канал

      Глава Меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Рефат Чубаров не почув в інавгураційній промові Володимира Зеленського жодної фрази, яка б стосувалася окупованого Криму.

      Хоча президент Зеленський таки раз згадав про Крим. Під час свого виступу на трибуні українського парламенту він сказав, що "і Крим, і Донбас – це наша українська земля, де ми втратили найголовніше, людей". Чубаров, своєю чергою, в ефірі "Прямого" заявив, що не почув слова "Крим", а також – жодної згадки про кримських татар.

      Читайте також: Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді

      Про них і справді новообраний президент не згадав у своєму виступі.

      Я засмучений тим, що не почув слово “Крим” у виступі. Не почув хоча б одним реченням такі слова щодо Криму і тих людей, які в Криму, зокрема, до кримських татар, які б людям давали надію,
      – зазначив глава Меджлісу.

      20 травня відбулась урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

       

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні
      68255
      Теги: Новини України Новини політики Інавгурація Зеленського Анексія Криму Рефат Чубаров
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як "ручні" судді Кваліфікаційної комісії страждають від своєї ж недоброчесності
      сьогодні , 14:00 Як "ручні" судді Кваліфікаційної комісії страждають від своєї ж недоброчесності
      Роман Маселко 39
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      сьогодні , 13:31 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України
      Юлія Гілей 68255
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сьогодні , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 2747
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сьогодні , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 6961
      Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      сьогодні , 11:11 Президент Зеленський виголосив першу промову у Верховній Раді
      9546
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук