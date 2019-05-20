Я засмучений, бо не почув від Зеленського слово "Крим", – Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу і народний депутат Рефат Чубаров не почув в інавгураційній промові Володимира Зеленського жодної фрази, яка б стосувалася окупованого Криму.

Хоча президент Зеленський таки раз згадав про Крим. Під час свого виступу на трибуні українського парламенту він сказав, що "і Крим, і Донбас – це наша українська земля, де ми втратили найголовніше, людей". Чубаров, своєю чергою, в ефірі "Прямого" заявив, що не почув слова "Крим", а також – жодної згадки про кримських татар.

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Про них і справді новообраний президент не згадав у своєму виступі.

Я засмучений тим, що не почув слово “Крим” у виступі. Не почув хоча б одним реченням такі слова щодо Криму і тих людей, які в Криму, зокрема, до кримських татар, які б людям давали надію,

– зазначив глава Меджлісу.

20 травня відбулась урочиста церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він присягнув на вірність українському народу та вступив на пост глави держави. У своїй першій промові у якості президента Зеленський розповів про першочергові завдання, які стоять перед ним, а також – анонсував розпуск Ради.

Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео