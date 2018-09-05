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"Я, ты, он, она": в сети появился новый трейлер украинской комедии

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"Я, ты, он, она": смотреть трейлер онлайн
"Я, ты, он, она": смотреть трейлер онлайн / Фото из свободных источников

Студия "Квартал 95" представила очередной забавный тизер к романтической комедии "Я, ты, он, она". Фильм может стать одной из самых успешных работ Владимира Зеленского, ведь за его появлением следят тысячи украинцев.

Известно, что главные роли в киноленте сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите.

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По сюжету супружество главных героев переживает кризис в отношениях, поэтому даже готово расстаться. Однако давать согласие на это судья не спешит, поэтому пара должна прожить вместе испытательный срок. И как раз в этот месяц герои попадают в неожиданные и курьезные ситуации, которые могут изменить все.

Наша история о том, как можно попытаться спасти свою семью, когда, казалось бы, все варианты испробованы,
– говорится в анонсе.

Премьера киноленты "Я, ты, он, она" запланирована на 27 декабря 2018 года. К появлению фильма приковано немалое внимание украинских киноманов, что может привести к немалому успеху киноленты. В сети уже появился очередной тизер, который за сутки собрал почти 50 тысяч просмотров.

Смотрите тизер к романтической комедии "Я, ты, он, она" (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Квартал 95
Источник: 24 Канал
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