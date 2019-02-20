Я вижу результат, вижу, ради чего это все происходило, – участница Революции Достоинства

Для участников Революции Достоинства Майдан стал одним из самых эмоциональных событий в жизни. Кто-то потерял родного человека, а кто-то наоборот – нашел родственную душу.

На Майдане 18 февраля 2014 года Виктория Романчук получила ранения. Во время штурма, когда БТР милиции пытался протаранить баррикады на Крещатике, девушка выбежала из дома профсоюзов.

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Она искала своего друга, когда граната взорвалась у ее ног.

Я следила, смотрела где наши ребята. Искала взглядом Сашу и в тот момент, когда я все же его нахожу, мне под ноги упала светошумовая граната. У меня сразу контузия, я потеряла сознание,

– участница Революции Достоинства Виктория Романчук.

Майдан и ранения вдохновили Викторию на творчество. "Сторожа" – это первая художественная работа Виктории на тему Майдана. В пятую годовщину тех ужасных событий она представляет ее уже в отстроенном Доме профсоюзов.



Виктория Романчук

Александр Гуч, которого искала девушка, остался на Майдане вместе с другими активистами. Парень выстоял штурм, продержался целый день 19 февраля и уже 20 вместе со своей сотней пошел в наступление по улице Институтской, зная, что там стреляют уже боевыми.

Щитами закрыты, здесь шлем, здесь щит, только глаза видно. Слышно уже как стреляют, по тебе прицеливаются, искры уже вокруг тебя от пуль. И понимаешь, что сейчас будет все,

– рассказал активист Александр Гуч.

После лечения в Израиле парень вернулся в свое село на Волыни, где возглавил свою Дерновскую общину. Теперь пытается показать своим примером, что нужно действовать, а не только критиковать власть, ведь тогда можно достичь результата.



События на Майдане

За три дня противостояния, с 18 по 20 февраля, на Майдане погибли 106 человек. Расследование преступлений во время Революции Достоинства новая власть назвала "делом чести", но результатов до сих пор нет, а виновным признали разве что Януковича.

Во-первых, он не был бесполезным, потому что в стране начались реальные изменения. Во-вторых, надо управлять ожиданиями, какие изменения могут быть быстро за 5 лет. А какие являются делом нескольких поколений. И в-третьих, чтобы не было разочарований после революции, надо иметь политическую организацию, которая после революции станет частью власти, частью управления этими изменениями,

– соучредитель Гражданской платформы Новая страна Валерий Пекар.

Через пять лет не все требования активистов Майдана выполнены. Результаты реформ также не оправдали всех их ожиданий. Однако политический аналитик Валерий Пекар считает, что Майдан был неизбежен. А главные результаты еще впереди.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились в Верховную Раду, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытка протестующих защищать баррикады на улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались неэффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Независимости. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, светошумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли брусчатку и коктейли Молотова.



Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики тушили водометами.