Я бачу результат, бачу заради чого це все відбувалося, – учасниця Революції Гідності

Для учасників Революції Гідності Майдан став однією з найемоційніших подій в житті. Хтось втратив рідну людину, а хтось навпаки – знайшов споріднену душу.

На Майдані 18 лютого 2014 року Вікторія Романчук зазнала поранень. Під час штурму, коли БТР міліції намагався протаранити барикади на Хрещатику, дівчина вибігла з будинку профспілок.

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Вона шукала свого друга, коли граната вибухнула біля її ніг.

Я слідкувала, дивилася де наші хлопці. Шукала поглядом Сашка і в той момент, коли я все ж таки його знаходжу, мені під ноги впала світло-шумова граната. У мене одразу контузія, я втратила свідомість,

– учасниця Революції Гідності Вікторія Романчук.

Майдан і поранення надихнули Вікторію на творчість. "Сторожа" – це перша мистецька робота Вікторії на тему Майдану. У п'яту річницю тих жахливих подій вона презентує її вже у відбудованому Будинку профспілок.



Вікторія Романчук

Олександр Гуч, якого шукала дівчина,залишився на Майдані разом з іншими активістами. Хлопець вистояв штурм, протримався цілий день 19 лютого і вже 20 разом зі своєю сотнею пішов у наступ вулицею Інститутською, знаючи, що там стріляють вже бойовими.

Щитами закриті, тут шолом, тут щит, тільки очі виглядають. Чути вже як стріляють, по тобі прицілюються іскри вже коло тебе від куль. І розумієш, що зараз буде все,

– розповів активіст Олександр Гуч.

Після лікування в Ізраїлі хлопець повернувся до свого села на Волині, де очолив свою Дернівську громаду. Тепер намагається показати своїм прикладом, що потрібно діяти, а не тільки критикувативладу, адже тоді можна мати досягнути результату.



Події на Майдані

За три дні протистояння, з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 106 чоловік. Розслідування злочинів під час Революції гідності нова влада назвала "справою честі", але результатів і досі не має, а винним визнали хіба Януковича.

По-перше він не був даремним, бо в Країні почалися реальні зміни.По-друге треба управляти очікуваннями, які зміни можуть бути швидко за 5 років. А які є справою кількох поколінь. І по-третє, щоб не було розчарувань після революції, треба мати політичну організацію, яка після революції стане частиною влади, частиною управління цими змінами, – співзасновник Громадянської платформи Нова країна Валерій Пекар.

Через п'років не усі вимоги активісті Майдану виконані. Результати реформ також не виправдали усіх їхніх сподівання. Проте політичний аналітик Валерій Пекар вважає, що Майдан був не зворотнім. А головні результати ще попереду.

Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого2014 року?Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.



Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, незважаючи на штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.



Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.