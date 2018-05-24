"Я закрою рот этому сепару": появилось видео скандала между нардепами в прямом эфире

Народный депутат от "Оппозиционного блока", руководитель партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин и народный депутат ВО "Свобода" Олег Осуховский устроили горячую перепалку в прямом эфире политического ток-шоу.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале телеканала NewsOne.

Читайте также: Нардепы устроили серьезную драку из-за "правки Лозового": видео

В частности, народные избранники обсуждали ситуацию на Донбассе.

"В первую очередь новый президент должен сделать первые три свои поездки в Донецк, затем в Луганск, а затем в Симферополь, где встретится с людьми, которых называют гражданами Украины, но ни во что не ставят ни их права, ни их желания и не интересуются их проблемами", – сказал Добкин.

После этой фразы Осуховский начал выкрикивать: "Текст по-дебильному написан", намекая на известное предвыборное видео с Добкиным и мэром Харькова Геннадием Кернесом.

На что оппозиционер ответил: "Можно я пропущу эту реплику? Мне сложно отвлекаться на идиотов всю передачу". "Да тебе и текст никто не пишет. Ты читать не умеешь. Сиди, рот закрой", – продолжил депутат.

Я сейчас закрою рот этому сепару ... Ты знаешь, что я могу закрыть,

– пригрозил Осуховский.

В заключение спора, Добкин выкрикнул свободовцу, что они "после передачи разберутся".

Смотрите видео перепалку Добкина и Осуховского в эфире: