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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Я закрию рот цьому сепарові": з'явилось відео скандалу між нардепами в прямому ефірі

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Добкін та Осуховський влаштували скандал в ефірі
Добкін та Осуховський влаштували скандал в ефірі / Колаж 24 Каналу

Народний депутат від "Опозиційного блоку", керівник партії "Християнські соціалісти" Михайло Добкін та народний депутат ВО "Свобода" Олег Осуховський влаштували палку перепалку в прямому ефірі політичного ток-шоу.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі телеканалу NewsOne.

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Зокрема, народні обранці обговорювали ситуацію на Донбасі.

"У першу чергу новий президент повинен зробити перші три свої поїздки в Донецьк, потім в Луганськ, а потім в Сімферополь, де зустрінеться з людьми, яких називають громадянами України, але ні у що не ставлять ні їх права, ні їх бажання і не цікавляться їхніми проблемами", – сказав Добкін.

Після цієї фрази Осуховський почав викрикувати: "Текст по-дебільному написаний", натякаючи на відоме передвиборне відео з Добкіним та міським головою Харкова Геннадієм Кернесом.

На що опозиціонер відповів: "Можна я пропущу цю репліку? Мені складно відволікатися на ідіотів всю передачу".  "Та тобі і текст ніхто не пише. Ти читати не вмієш. Сиди, рот закрий", – продовжив нардеп.

Я зараз закрию рота цьому сепару... Ти знаєш, що я можу закрити,
– пригрозив Осуховський.

На закінчення суперечки, Добкін викрикнув свободівцю, що вони "після передачі розберуться".

Дивіться відео перепалки Добкіна та Осуховського в ефірі: 

 

Теги: Новини України Новини політики Осуховський Олег Іванович Сутички ЗМІ Михайло Добкін
Джерело: 24 Канал
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