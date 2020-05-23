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Яценюк вместе с чиновниками ездил на Буковину: "Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить это

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Яценюк на Буковине: Слуги народа просят в Шмыгаля объяснений
"Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил на Буковину / tva.ua

"Слуги народа" просят Дениса Шмыгаля объяснить, почему Арсений Яценюк ездил 21 мая на Буковину вместе с членами правительства. Парламентарии направили премьеру депутатское обращение.

Вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабмина Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посетил 21 мая Черновицкую область, сообщили в фейсбуке "Слуги народа".

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Относительно этого депутаты партии "Слуга народа" написали обращение к премьеру Денису Шмыгалю. Парламентарии попросили объяснить, почему экс-премьер был в составе правительственной команды, и, в частности, участвовал в пресс-брифинге.

Нардепы просят Шмыгаля предоставить информацию о таком

  • на каком правовом основании Арсений Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
  • занимает ли Яценюк какую-либо официальную должность в МВД или в другом министерстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
  • кто разрешил бывшему премьеру пользоваться служебным авиатранспортом;
  • была ли совершена какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.

Что этому предшествовало

  • 21 мая Степанов, Аваков и Немчинов полетели на Буковину для инспекции.
  • Вместе с ними Черновицкую область посетил бывший премьер Яценюк. Он был на встрече как основатель фонда для помощи черновицким больницам.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Министерство внутренних дел Арсений Яценюк Арсен Аваков Слуга народа Олег Немчинов Максим Степанов Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости Украины Новости политики
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