Яценюк вместе с чиновниками ездил на Буковину: "Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить это
"Слуги народа" просят Дениса Шмыгаля объяснить, почему Арсений Яценюк ездил 21 мая на Буковину вместе с членами правительства. Парламентарии направили премьеру депутатское обращение.
Вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабмина Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посетил 21 мая Черновицкую область, сообщили в фейсбуке "Слуги народа".
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Относительно этого депутаты партии "Слуга народа" написали обращение к премьеру Денису Шмыгалю. Парламентарии попросили объяснить, почему экс-премьер был в составе правительственной команды, и, в частности, участвовал в пресс-брифинге.
Нардепы просят Шмыгаля предоставить информацию о таком
- на каком правовом основании Арсений Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;
- занимает ли Яценюк какую-либо официальную должность в МВД или в другом министерстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;
- кто разрешил бывшему премьеру пользоваться служебным авиатранспортом;
- была ли совершена какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.
Что этому предшествовало
- 21 мая Степанов, Аваков и Немчинов полетели на Буковину для инспекции.
- Вместе с ними Черновицкую область посетил бывший премьер Яценюк. Он был на встрече как основатель фонда для помощи черновицким больницам.