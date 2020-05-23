Яценюк вместе с чиновниками ездил на Буковину: "Слуги народа" просят Шмыгаля объяснить это

"Слуги народа" просят Дениса Шмыгаля объяснить, почему Арсений Яценюк ездил 21 мая на Буковину вместе с членами правительства. Парламентарии направили премьеру депутатское обращение.

Вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабмина Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посетил 21 мая Черновицкую область, сообщили в фейсбуке "Слуги народа".

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Относительно этого депутаты партии "Слуга народа" написали обращение к премьеру Денису Шмыгалю. Парламентарии попросили объяснить, почему экс-премьер был в составе правительственной команды, и, в частности, участвовал в пресс-брифинге.

Нардепы просят Шмыгаля предоставить информацию о таком

на каком правовом основании Арсений Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины;

МВД или любого другого министерства или ведомства Украины; занимает ли Яценюк какую-либо официальную должность в МВД или в другом министерстве , что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства;

, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства; кто разрешил бывшему премьеру пользоваться служебным авиатранспортом;

бывшему премьеру пользоваться служебным авиатранспортом; была ли совершена какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.

Что этому предшествовало