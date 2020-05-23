Яценюк разом з урядовцями їздив на Буковину: "Слуги народу" просять Шмигаля пояснити це

"Слуги народу" просять Дениса Шмигаля пояснити, чому Арсеній Яценюк їздив 21 травня на Буковину разом із членами уряду. Парламентарі скерували прем’єру депутатське звернення.

Разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та міністром Кабміну Олегом Немчіновим Арсеній Яценюк відвідав 21 травня Чернівецьку область, повідомили у фейсбуці "Слуги народу".

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Щодо цього депутати партії "Слуга народу" написали звернення до прем'єра Дениса Шмигаля. Парламентарі попросили пояснити, чому експрем’єр був у складі урядової команди, та, зокрема, брав участь у пресбрифінгу.

Нардепи просять Шмигаля надати інформацію щодо такого

на якій правовій підставі Арсеній Яценюк користувався службовим авіатранспортом МВС чи будь-якого іншого міністерства або ж відомства України;

МВС чи будь-якого іншого міністерства або ж відомства України; чи обіймає Яценюк будь-яку офіційну посаду в МВС або в іншому міністерстві, що дає йому право виступати на офіційному пресбрифінгу членів уряду;

або в іншому міністерстві, що дає йому право виступати на офіційному пресбрифінгу членів уряду; хто дозволив експрем’єру користуватися службовим авіатранспортом;

експрем’єру користуватися службовим авіатранспортом; чи була будь-яка оплата за користування службовим авіатранспортом для приватної особи Яценюка.

Що цьому передувало