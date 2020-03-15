Яценюка госпитализировали в клинику "Борис": все, что известно

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили 15 марта в медицинской маске и в обессиленном состоянии вблизи киевской клиники "Борис". В "Народном фронте" заявили, что с политиком все в порядке и он не заболел ОРВИ, или другими вирусными инфекциями.

Информацию о Яценюке распространило издание "Обозреватель" со ссылкой на свидетеля происшествия. Собственно авто Яценюка Toyota Sequoia якобы подъехало к черному входу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер.

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По данным издания, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки. Охранник, сопровождавший политика, также был в медицинской маске.

Что ответили у Яценюка

Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо подтвердила информацию о визите лидера "Народного фронта" в киевскую клинику "Борис". В то же время она отметила, что причины визита не связаны с лечением ОРВИ или других вирусных инфекций.

Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания,

– отметила представительница Арсения Яценюка.

Другие детали о состоянии политика Ольга Лаппо пока не сообщила

Что известно о коронавирусе в Украине? По состоянию на 14 марта на территории Украины 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Причиной смерти назвали то, что она вовремя не обратилась к врачам, когда после возвращения из Польши почувствовала ухудшение состояния здоровья.



Кроме того, на территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.



Главные цифры пандемии коронавируса / инфографика 24 канала

Інші деталі про стан політика наразі невідомі.

Журналісти 24 каналу наразі намагаються зв'язатись із представниками Арсенія Яценюка.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.



Крім того, на території України діє трьохтижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.



​Головні цифри пандемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу