Яценюка госпіталізували у клініку "Борис": усе, що відомо

Колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка помітили 15 березня у медичній масці і в знесиленому стані поблизу київської клініки "Борис". У "Народному фронті" запевняють, що з політиком усе гаразд і він не підхопив ГРВІ, чи інші віруси.

Інформацію про Яценюка поширило видання "Обозреватель" із посиланням на свідка події. Власне авто Яценюка Toyota Sequoia нібито під'їхало до чорного ходу медустанови. На передньому пасажирському сидінні перебував колишній прем'єр.

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За даними видання, Яценюку допомагали йти до вхідних дверей, притримуючи під руки. Охоронець, який супроводжував політика, також був у медичній масці.

Що відповіли у Яценюка

Прессекретарка Арсенія Яценюка Ольга Лаппо підтвердила інформацію про візит лідера "Народного фронту" до київської клініки "Борис". Водночас вона наголосила, що причини візиту не пов’язані з лікуванням ГРВІ чи інших вірусних інфекцій.

Це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання,

– зауважила представниця Арсенія Яценюка.

Інші деталі про стан політика Ольга Лаппо наразі не повідомила.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 3 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. 71-річна жінка з Радомишля вже померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.



Крім того, на території України діє тритижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.



​Головні цифри пандемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу