Российский лидер говорил, что "надеется, что ему не будет необходимо" применять ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 8 мая.

Смотрите также "Может начаться ядерная война": как Запад реагирует на угрозы Путина

Что имеет целью Путин, угрожая ядерным оружием

В свежей сводке проанализировали слова главы Кремля 4 мая о том, что России за время полномасштабной войны против Украины "не было необходимости" применять ядерное оружие и "надеется, что это не потребуется". В то же время прозвучал традиционный тезис о противостоянии России "всему коллективному Западу".

Аналитики считают, что такая риторика – это продолжение волны ядерных угроз, усилившихся после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Они также отметили, что Москва все теперь регулярно описывает войну не как "операцию" против Украины, а как глобальное противостояние с Западом, что служит обоснованием затяжного конфликта.

"Эта риторика... со значительной вероятностью имеет целью оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных – убитыми). Также она, скорее всего, имеет целью настроить российское население на длительный конфликт и связанное с этим снижение уровня жизни в стране", – отмечают в обзоре.

Напомним, Путин планирует использовать 9 мая для пропаганды мобилизации россиян на войну, используя символику Второй мировой войны.