Російський лідер казав, що "сподівається, що йому не буде необхідно" застосовувати ядерну зброю проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 8 травня.

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Що має на меті Путін, погрожуючи ядерною зброєю

У свіжому зведенні проаналізували слова очільника Кремля 4 травня про те, що Росії за час повномасштабної війни проти України "не було потреби" застосовувати ядерну зброю і "сподівається, що це не буде потрібно". Водночас прозвучала традиційна теза про протистояння Росії "всьому колективному Заходу".

Аналітики вважають, що така риторика – це продовження хвилі ядерних погроз, що посилились після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вони також зауважили, що Москва дедалі тепер регулярно описує війну не як "операцію" проти України, а як глобальне протистояння із Заходом, що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.

"Ця риторика… зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових – вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", – зазначають в огляді.

Нагадаємо, Путін планує використати 9 травня для пропаганди мобілізації росіян на війну, використовуючи символіку Другої світової війни.