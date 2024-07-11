Вскоре после Саммита мира в Швейцарии Генассамблея ООН рассмотрит вопрос, безопасности и защищенности ядерных объектов Украины, в частности ЗАЭС. Этот вопрос обсуждался лидерами стран и международных организаций в Швейцарии как одна из трех ключевых тем.
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Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию Украины
Проект резолюции вносит Украина вместе с десятками партнерских стран, которые готовы его поддержать.
В проекте резолюции Генассамблеи напоминается, что на Саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ,
– написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица также поблагодарил страны, которые еще до голосования поддержали проект и стали его коспонсорами. Заседание начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.