Невдовзі після Саміту миру у Швейцарії Генасамблея ООН розгляне питання, безпеки і захищеності ядерних обʼєктів України, зокрема ЗАЕС. Це питання обговорювалось лідерами країн і міжнародних організацій у Швейцарії як одна з трьох ключових тем.
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Генасамблея ООН розгляне резолюцію України
Проєкт резолюції вносить Україна разом з десятками партнерських країн, які готові його підтримати.
У проєкті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ,
– написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Кислиця також подякував країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами. Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:30 за київським часом.