Невдовзі після Саміту миру у Швейцарії Генасамблея ООН розгляне питання, безпеки і захищеності ядерних обʼєктів України, зокрема ЗАЕС. Це питання обговорювалось лідерами країн і міжнародних організацій у Швейцарії як одна з трьох ключових тем.

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Генасамблея ООН розгляне резолюцію України

Проєкт резолюції вносить Україна разом з десятками партнерських країн, які готові його підтримати.

У проєкті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ,

– написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця також подякував країнам, які ще до голосування підтримали проєкт і стали його коспонсорами. Засідання розпочнеться орієнтовно о 22:30 за київським часом.

Зверніть увагу! Станом на сьогодні проект плаують підтримати: Албанія, Андорра, Аргентина, Австралія, Австрія, Беліз, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Японія, Італія, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Мікронезія (Федеральні Штати), Нідерланди, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Республіка Молдови, Румунії, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччини, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тонга, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Вануату.