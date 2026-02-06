Рискует повторить судьбу СССР: что ждет Россию после завершения ядерного договора с США

Отсутствие нового соглашения между США и Россией не повлечет гонку ядерных вооружений, поскольку предыдущий договор не выполнялся, а обе страны имеют по 5 тысяч боеголовок. Фокус смещается на улучшение средств доставки и защиты, а не на создание нового оружия.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что на боевом дежурстве находится лишь чуть более тысячи боеголовок у каждой из сторон, тогда как наращивать арсенал будет продолжать только Китай.

Сможет ли Китай догнать США и Россию?

Китай в этой сфере значительно отстает от США, и непонятно, когда сможет их догнать.

США недавно испытали новую ракету LGM-30 Minuteman с весовым заменителем боеголовки, которая попала с высокой точностью, хотя при ядерном ударе даже разброс в 100 метров не критичен из-за мощности взрыва. Главное соревнование сейчас идет не за качество ядерных зарядов, а за их количество и средства доставки.

Ядерная триада Китая уступает США, России, Великобритании и Франции. Китай находится в ситуации, когда любые ограничения ему невыгодны, поэтому вряд ли согласится на договор с США, разве что за очень большие уступки, на которые Трамп не пойдет,

– Рейтерович.

Ядерная триада – это комбинация подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет и самолетов, которые обеспечивают возможность ядерного удара.

Грозит ли миру масштабная ядерная гонка?

Ключевое значение имеет баланс сил между странами, особенно отдаленными друг от друга, например США и Китаем. Преимущество США в количестве подводных лодок, которые могут приблизиться к китайским берегам, дает им большие шансы на точный удар. Этот фактор определяющий при принятии решений о подписании новых договоров о контроле вооружений.

Ключевой вопрос не в количестве боеголовок, а в способности быстро поставить их на боевое дежурство: реально готовыми к применению являются лишь чуть более тысячи – примерно как в России, так и в США. Например, Франция имеет около 290 ядерных боеголовок, и почти все они находятся на боевом дежурстве. То есть ее арсенал в этом смысле выстроен максимально эффективно.

"Поэтому речь идет не о новой гонке по производству ядерного оружия – этим, скорее, будет заниматься только Китай, – а о совершенствовании средств доставки и, что не менее важно, систем защиты. Я, честно говоря, не вижу реальных перспектив масштабной гонки вооружений. Стоит помнить, что последняя такая гонка завершилась крахом Советского Союза, который просто не выдержал экономической нагрузки, – объяснил Рейтерович.

Обратите внимание! Аналитик Национального института стратегических исследований и соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ижак считает, что Трамп не заинтересован продолжать эксклюзивные договоренности с Россией без участия Китая, поэтому эпоха двустороннего контроля над вооружениями фактически завершилась.

Что известно о реакции России относительно завершения договора?